ইউনেসকো-হামদান প্রাইজ ফর টিচার ডেভেলপমেন্ট, পুরস্কার ১ লাখ ডলার

পুরস্কার–সম্পর্কিত সব তথ্য ও আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পুরস্কারের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অনলাইনে আবেদনের জন্য ডাউনলোড করা ফরম পূরণ করে সব কাগজপত্রের ইলেকট্রনিক কপি ও হার্ড কপি (এক সেট) ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনে (শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০) পাঠাতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা-

1.

The project must have made a significant contribution to enhancing teaching and learning, in line with UNESCO's principles and objectives in this field.

2.

The project must be exemplary and likely to stimulate similar initiatives; it must have shown itself to be effective in mobilizing new intellectual and material resources.

3.

The project must be ongoing for at least three years at the time of the application.