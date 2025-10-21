শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাশ্বত একাদশ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী চলছে জয়নুল গ্যালারিতে

শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাশ্বত একাদশ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী চলছে জয়নুল গ্যালারিতে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল গ্যালারিতে শুরু হয়েছে শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির চারুকলা বিভাগের ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ‘শাশ্বত একাদশ’ শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী। ছয় দিনব্যাপী প্রদর্শনী শেষ হবে ২২ অক্টোবর।
গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে বর্ণাঢ্য এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম শেখ (চঞ্চল)। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী মোস্তাফিজুল হক, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এবং অনারারি প্রফেসর, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহ-ই-আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন আর্টসের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. আমানুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টসের ডিন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার নন্দীসহ বিভিন্ন শিল্পী, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
শাশ্বত ১১ গ্রুপের মেধাবী ১১ শিল্পীর সৃজনশীলতার নির্যাস ও নিপুণতায় গড়া দলবদ্ধ এই শিল্প প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। বিজ্ঞপ্তি