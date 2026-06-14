শিক্ষা

জুলাইয়ে সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুলড্রেস দেবে সরকার : শিক্ষামন্ত্রী

বাসস
নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে পঞ্চমীঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪-তলা বিশ্বেশ্বর পোদ্দার ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনছবি: বাসস

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাড়ে চার লাখ স্কুলড্রেস বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পঞ্চমীঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের চারতলাবিশিষ্ট বিশ্বেশ্বর পোদ্দার ভবনের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মানেই সারা দিন বইপড়া ও জিপিএ-৫ পাওয়া নয়। শিক্ষা হতে হবে আনন্দময়। এ জন্য সরকার ইতিমধ্যে পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ছাড়া দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালুসহ কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। এ সময় তিনি জানান, শত বছরের পুরোনো স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

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শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে মানসম্মত ও আনন্দময় করতে সরকার কাজ করছে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী জুলাইয়ে দেশের প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুলড্রেস প্রদান করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি খেলাধুলা ও বিতর্ক ক্লাব চালুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিগগিরই সারা দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘মিড–ডে মিল’ চালু করা হবে।

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অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান, নারায়ণগঞ্জ–৩ আসনের সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির, পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান মুন্সী।

সোনারগাঁ উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়টির সভাপতি নুসরাত ফাতেমা স্বাগত বক্তব্য দেন।

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