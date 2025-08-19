কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ, মাসে ২৩০০ ডলার, করুন আবেদন

বৃত্তি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার অন্যতম গন্তব্য কানাডা। দেশটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের বৃত্তি দেয়। তেমনি একটি বৃত্তি ‘ম্যাককল ম্যাকবেইন’ স্কলারশিপ। দেশটির ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি এ বৃত্তি দেয়। এ বৃত্তির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ পান। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আবাসন ও মাসিক ভাতাসহ নানা সুবিধা পাবেন।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি কানাডার গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি কানাডার কুইবেক প্রদেশের মন্ট্রিয়ল শহরে। প্রতিবছর হাজারো শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।

বৃত্তির সুযোগ–সুবিধা—

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি দেবে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি।

  • জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য প্রতি মাসে ২ হাজার ৩০০ ডলার মিলবে।

  • মন্ট্রিয়লে যেতে এককালীন স্থানান্তর অনুদান মিলবে।

  • নতুনদের জন্য ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি ফ্রেঞ্চ ভাষার কোর্স করাবে।

  • আবাসন খরচ মিলবে।

  • শিক্ষার্থী বা গবেষক তাঁদের নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পেশাদারদের কাছ থেকে মেন্টরশিপ পাবেন, যা তাঁদের একাডেমিক ও ক্যারিয়ার গঠনে নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে।

এ বৃত্তির আওতায় মিলবে টিউশন ফিসহ নানা সুবিধা
ছবি: বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে
আবেদনের যোগ্যতা—

  • আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে।

  • স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

  • একাডেমিক ফল ভালো হতে হবে।

  • আবেদনের সময় প্রার্থীর বয়স ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

  • ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য প্রতি মাসে ২ হাজার ৩০০ ডলার দেবে
ছবি: বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে

আবেদনের প্রক্রিয়া—

আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ও আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন:

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫।

