পাঁচ ক্যাটাগরিতে গবেষণা বৃত্তি দেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটফাইল ছবি

পাঁচ ক্যাটাগরিতে গবেষণা বৃত্তি দেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় দেওয়া হবে এ বৃত্তি। এ বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রতিষ্ঠানের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্টডক্টরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

