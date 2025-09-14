বৃত্তি

ব্র্যাক দেবে মেধাবিকাশ বৃত্তি, এককালীন ৮ হাজার ও মাসে ৫ হাজার

পড়াশোনা ডেস্ক

ব্র্যাক ২০২৫ সালের এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশ বৃত্তি প্রদান করবে। শিক্ষার্থীকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে হবে। এটি ব্র্যাকের নিজস্ব অর্থায়নে প্রদান করা হবে।

আবেদন যোগ্যতা

১. আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি–বেসরকারি কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে হবে।
২. পরিবারের মাসিক আয় ২০,০০০ টাকার কম হতে হবে।

বৃত্তির পরিমাণ

১. নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এককালীন ৮,০০০ টাকা পাবে।
২. মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড

১. এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হতে হবে।
২. অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসতে হবে।
৩. সরকারি–বেসরকারি কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতে হবে।
৪. ব্র্যাক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৫. ব্র্যাক গ্র্যাজুয়েট ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী) শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলের শর্ত শিথিলযোগ্য রয়েছে।

আবেদন প্রক্রিয়া

১. মেধাবিকাশ বৃত্তির আবেদনের জন্য নিচের লিংকে গিয়ে ফরম পূরণ করতে হবে।
২. আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩. ভর্তি রসিদ ব্যতীত আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

