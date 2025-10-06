বৃত্তি

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ২০০ ডলারের কোর্স বিনা মূল্যে করার সুযোগ কারিগরি শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্রিটিশ কাউন্সিলে বিনা মূল্য কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছেন কারিগরির শিক্ষার্থীছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলে বিনা মূল্যে কোর্স করার সুযোগ পাবেন। এ কোর্সের নাম ‘ব্যবসা ও সামাজিক ইংরেজি’। কোর্সটিতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই কোর্সে শূন্য ক্রেডিট অফারে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবসা ও সামাজিক ইংরেজি কোর্সটি ১৪৪ ঘণ্টার। কোর্সটি সম্পন্ন করতে ২০০ ইউএস ডলার খরচ হয়।
কারিগরি বোর্ডের অফিস আদেশে বলা হয়, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবসা ও সামাজিক ইংরেজি কোর্সটি ১৪৪ ঘণ্টা মেয়াদি এবং ৬টি থিমে বিভক্ত। এটি অনুশীলনভিত্তিক শেখার পদ্ধতি অনুসরণ করে। কোর্সটি সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থী প্রতি ২০০ ইউএস ডলার খরচ হয়। কিন্তু ইউএনডিপি বাংলাদেশ ফিউচারনেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসব কোর্স বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হবে।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ ফিউচারনেশনের প্রেরিত পত্র মোতাবেক (সংযুক্ত ছকে তথ্য পূরণ করে) কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ পর্ব বা তদূর্ধ্ব পর্বের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

