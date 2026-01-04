বৃত্তি

অসামরিক খাতের কর্মচারীদের সন্তান পাবে শিক্ষাবৃত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

সরকারের অসামরিক খাতের ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারী ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সব গ্রেডের অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর সন্তানেরাও এই আবেদন করতে পারবেন। ১ জানুয়ারি সকাল ৯টায় আবেদন শুরু হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে দাখিল করা আবেদনগুলো বিবেচনার জন্য নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় ২০২৫–২৬ অর্থবছরের সরকারের অসামরিক খাতের ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীর ডাক, তার ও দূরালাপনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীরা ছাড়া ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি এবং সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সব গ্রেডের অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম ও মৃত কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদনকারী আবেদন দাখিলের শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসরণ করে eservice.bkkb.gov.bd–এর মাধ্যমে যথাযথভাবে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন করার শর্ত ও নিয়মাবলি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

