স্টাডি ইউকে অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ডসের আবেদন শুরু, পুরস্কার চার বিভাগে

স্টাডি ইউকে অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ডসের আবেদন শুরু, পুরস্কার চার বিভাগে
দ্বাদশ স্টাডি ইউকে অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ডসের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। যাঁরা যুক্তরাজ্যে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নিজ সম্প্রদায়, শিল্প খাত ও দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের দেওয়া হবে এ পুরস্কার। বিজয়ীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা হবে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে।
চারটি বিভাগে এ পুরস্কারের জন্য আবেদন করা যাবে। বিভাগগুলো হলো—জ্ঞান ও টেকসই উন্নয়ন, সংস্কৃতি–সৃজনশীলতা ও ক্রীড়া, সামাজিক উদ্যোগ এবং ব্যবসা ও উদ্ভাবন। যোগ্য আবেদনকারীরা জাতীয় ও বৈশ্বিক দুই পর্যায়েই প্রতিযোগিতা করতে পারবেন।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিচারকমণ্ডলী ২৮ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে চারজনকে আন্তর্জাতিক বিজয়ী হিসেবে নির্বাচন করবেন। বিজয়ীরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বিশেষ নেটওয়ার্কিং সফরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশেও জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের সম্মান জানিয়ে বিশেষ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ডিসেম্বরে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৬ সালের আগস্টে।
স্টাডি ইউকে অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ সম্পর্কে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, ‘এ পুরস্কার যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁদের অবদান প্রদর্শনের এক অনন্য সুযোগ। বিশেষত বিজ্ঞান, সৃজনশীলতা, সামাজিক উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের খাতে তাঁদের কাজ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ী। এতে অংশগ্রহণ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাফল্যের যাত্রা নিয়ে গর্বিত করবে এবং নতুন প্রজন্মকে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করবে।’
গত বছর ১০০টি দেশের প্রায় ১ হাজার ৩০০ প্রাক্তন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন এ পুরস্কারের জন্য। যুক্তরাজ্যের ১৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা আবেদন করেছিলেন গত বছর।
*আবেদনের বিস্তারিত, বিভাগ, আবেদনপ্রক্রিয়া ও যোগ্যতার শর্তাবলি জানতে ভিজিট করুন: https://www.britishcouncil.in/study-uk/alumni-awards/