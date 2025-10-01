দক্ষিণ কোরিয়ায় জিআইএসটি স্কলারশিপ: পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ
দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (GIST) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন চলছে। ফুল ফান্ডেড এ বৃত্তির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স, পিএইচডি এবং সমন্বিত এমএস/পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।
জিআইএসটি স্কলারশিপে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি, একমুখী বিমানের টিকিট এবং মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। মাস্টার্স প্রোগ্রামের মেয়াদ তিন বছর, পিএইচডি সাত বছর এবং সমন্বিত এমএস/পিএইচডির মেয়াদ আট বছর।
যেসব বিষয়ে পড়ার সুযোগ
– ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স
– ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
– মেকানিক্যাল ও রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং
– এনভায়রনমেন্ট ও এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং
– লাইফ সায়েন্স
– ফিজিকস অ্যান্ড ফোটন সায়েন্স
– কেমিস্ট্রি
– বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
– এআই কনভারজেন্স
– সেমিকন্ডাক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং
– এআই পলিসি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি
আবেদনের যোগ্যতা
– আবেদনকারীর সর্বশেষ ডিগ্রি কোরিয়ান ব্যাচেলর ডিগ্রির সমমানের হতে হবে।
– ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
– চমৎকার একাডেমিক রেকর্ড থাকতে হবে।
– আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাই এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
বৃত্তির সুবিধা
– সম্পূর্ণ টিউশন ফি (প্রতি সেমিস্টারে ৩৬,০৭,০০০ ওন)।
– মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা ১,৪০,০০০ ওন এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের ২,৯৫,০০০ ওন।
– খাবার ভাতা মাসে প্রায় ১,০০,০০০ ওন।
– আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভাতা ১,২০,০০০ ওন (পূর্ববর্তী সেমিস্টারে জিপিএ–৪.৫–এর মধ্যে ৩.০ বজায় রাখতে হবে)।
গবেষণা সহকারী
– মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে ৬৪,০০,০০০ ওন।
– পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে ১,৩৭,৪০,০০০ ওন।
- একমুখী বিমানভাড়া প্রদান।
– জাতীয় স্বাস্থ্যবিমার ৬০ শতাংশ এবং বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার খরচ কভার করা হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
– অনলাইন আবেদন ফর্ম।
– অফিসিয়াল ডিগ্রি ও ট্রান্সক্রিপ্ট (Apostille বা কোরিয়ান দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত)।
– দুটি সুপারিশপত্র।
– বৈধ পাসপোর্টের কপি।
– ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সার্টিফিকেট (TOEFL, IELTS, TOEIC ইত্যাদি)
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। আবেদন জমা দেওয়ার পর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশনস কো–অর্ডিনেটর ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। ভর্তির নোটিশ পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। যাঁরা ফি দিতে অক্ষম, তাঁরা ফি মওকুফের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২ অক্টোবর ২০২৫
ফল প্রকাশের তারিখ: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিস্তারিত দেখুন এখানে