সিনজেনটা বাংলাদেশ দেবে স্কলারশিপ, পাবেন কৃষির শিক্ষার্থীরা
সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ‘প্রয়াস সিনজেন্টা স্কলারশিপ’ দেওয়া হবে। সিনজেনটা স্কলারশিপের আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সিনজেনটা বাংলাদেশ-এর সঙ্গে আছে দ্য ডেইলি স্টার।
দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-সম্পর্কিত বিষয়ে পড়াশোনা করা চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত এই স্কলারশিপ-এর মূল লক্ষ্য হলো, তাদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনার স্বীকৃতি, সহায়তা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা, যাদের হাত ধরে গড়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ।
স্কলারশিপের লক্ষ্য
এ মূল লক্ষ্য হলো দেশের কৃষি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাময় তরুণদের স্বীকৃতি, সহায়তা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা—যারা নিজেদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগ্রহী ও প্রস্তুত।
কারা আবেদন করতে পারবেন
১. বাংলাদেশের স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বা কৃষি-সম্পর্কিত বিষয়ে পড়াশোনা করা চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও যোগ্য, যদি তাদের পড়াশোনার বিষয় কৃষি বা কৃষি-সম্পর্কিত হয়।
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা: নন্যতম সিজিপিএ ৩.৫০
প্রয়োজনীয় যা লাগবে
প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যা জমা দিতে হবে—সাম্প্রতিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ।
আবেদনের ওয়েবসাইট
আবেদন করতে ও আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন prayashscholarship.thedailystar.net -এ।
আবেদন জমার বিস্তারিত
১.আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫,
২. আবেদন যাচাই ও বাছাইয়ের তারিখ: নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫,
৩. নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশের তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫,
৪. পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫ (সম্ভাব্য)।
বিস্তারিত তথ্য পেতে ওয়েবসাইট: prayashscholarship.thedailystar.net