বৃত্তি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি এইচএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকাস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইচএসসি বা সমমান, স্নাতক (সম্মান) বা সমমান ও স্নাতকোত্তর বা সমমান শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। এ জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার স্থায়ী অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্য

১. এসএসসি বা সমমান পাস: পরীক্ষার বছর ২০২৩ ও ২০২৪, ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০।

২. এইচএসসি বা সমমান পাস: পরীক্ষার বছর ২০২৩ ও ২০২৪, ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০।

৩. স্নাতক (সম্মান) বা সমমান: পরীক্ষার বছর ২০২২ ও ২০২৩, ন্যূনতম সিজিপিএ–৩.৫০।

আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ার ভিসা: ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার পরিবর্তন, পাঁচটির বদলে ৯ পরীক্ষার ফল গ্রহণ

আবেদনের প্রক্রিয়া

১. বৃত্তি পেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম সমিতির ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে সমিতির ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা ই–মেইলে [email protected] পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন

হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং কোর্স, ভর্তির সুযোগ ৩০৪৩টি আসনে

আবেদনের শেষ তারিখ ও ঠিকানা

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫।

২. ডাকযোগে ঠিকানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি, মাহবুব প্লাজা, ষষ্ঠ তলা, ২১/এ তোপখানা রোড, ঢাকা।

আরও পড়ুন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বদলে যেতে পারে শিক্ষার্থীর জীবন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বৃত্তি থেকে আরও পড়ুন