ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি এইচএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি এইচএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে
ঢাকাস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইচএসসি বা সমমান, স্নাতক (সম্মান) বা সমমান ও স্নাতকোত্তর বা সমমান শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। এ জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার স্থায়ী অধিবাসী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্য
১. এসএসসি বা সমমান পাস: পরীক্ষার বছর ২০২৩ ও ২০২৪, ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০।
২. এইচএসসি বা সমমান পাস: পরীক্ষার বছর ২০২৩ ও ২০২৪, ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০।
৩. স্নাতক (সম্মান) বা সমমান: পরীক্ষার বছর ২০২২ ও ২০২৩, ন্যূনতম সিজিপিএ–৩.৫০।
আবেদনের প্রক্রিয়া
১. বৃত্তি পেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম সমিতির ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
২. শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে সমিতির ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা ই–মেইলে [email protected] পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ ও ঠিকানা
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫।
২. ডাকযোগে ঠিকানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি, মাহবুব প্লাজা, ষষ্ঠ তলা, ২১/এ তোপখানা রোড, ঢাকা।