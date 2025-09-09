চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি, আইইএলটিসে ৭ হলে আবেদন

বৃত্তি

সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস, লিটারেচার, সোশ্যাল সায়েন্স ও মেডিসিনের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়তে আসেনছবি: সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য জাপান ও চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আগ্রহ আছে শিক্ষার্থীদের। নানা সুযোগের কারণেই এমনটা ঘটছে। এবার আমরা চীনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও উচ্চতর সুযোগ নিয়ে জানব।

চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এক বছরমেয়াদি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে পড়াশোনার সুযোগ করে দিচ্ছে। এ বৃত্তির নাম শোয়ার্জম্যান স্কলারস স্কলারশিপ। দেশটির বেইজিংয়ের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থীদের এ সুযোগ দিচ্ছে। এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত মেধাবী শিক্ষার্থীরা নানা সুযোগ পাবেন। টিউশন ফি, বিমানে আসা-যাওয়ার খরচ, বই কেনার অর্থসহ মিলবে আরও কয়েকটি ভাতা। শোয়ার্জম্যান স্কলারস স্কলারশিপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চীনের বেইজিংয়ে ১৯১১ সালে যাত্রা শুরু হয় সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়টি একাডেমিক কারণে সুপরিচিত। ২০টি স্কুল ও ৫৭টি বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস, লিটারেটার, সোশ্যাল সায়েন্স ও মেডিসিনের জন্য বিশ্বের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসেন।

এই বৃত্তিতে টোয়েফেলে স্কোর ১০০; আইইএলটিএসে সর্বনিম্ন স্কোর ৭; কেমব্রিজ ইংলিশ অ্যাডভান্স (সি১) বা কেমব্রিজ ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি (সি২) ন্যূনতম স্কোর ১৮৫ থাকতে হবে
ছবি: সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

আবেদনের যোগ্যতা—

  • স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

  • ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে প্রার্থীর বয়স

  • নেতৃত্বের গুণাবলি থাকতে হবে।

বৃত্তির সুযোগ–সুবিধা—

শোয়ার্জম্যান স্কলার হওয়ার জন্য নির্বাচিত আবেদনকারীরা নানা সুবিধা পাবেন। এগুলো হলো—

  • টিউশন ফি দেবে

  • বিমানে যাতায়াতের খরচ মিলবে

  • থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য মাসিক উপবৃত্তি

  • বই কিনতে ভাতা দেবে

  • স্বাস্থ্য বিমা পাবেন প্রার্থী

  • ভ্রমণ ভাতা প্রদান করবে

  • ইংরেজি ভাষার দক্ষতা পরীক্ষার স্কোর আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে (টোয়েফেল আইবিটি স্কোর ১০০; আইইএলটিএসে সর্বনিম্ন স্কোর ৭; কেমব্রিজ ইংলিশ অ্যাডভান্স (সি১) বা কেমব্রিজ ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি (সি২) ন্যূনতম স্কোর ১৮৫ থাকতে হবে);

চীনের বেইজিংয়ে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকধারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে গতকাল (২৭ জুন) সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন ফেসবুকের প্রধান প​রিচালনা কর্মকর্তা শেরিল স্যান্ডবার্গ। এরপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছবি তোলার পোজ দেন তিনি।
ছবি: রয়টার্স

আবেদন যেভাবে—

অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা। আবেদনের পদ্ধতিসহ যেকোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

