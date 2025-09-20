বৃত্তি

আয়ারল্যান্ড সরকারের বৃত্তি: মাস্টার্স ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
শুধু উচ্চশিক্ষার সুযোগই নয়, বরং আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য শক্ত ভিত তৈরি করবে এ বৃত্তিফাইল ছবি

উচ্চশিক্ষার জন্য দারুণ সুযোগ নিয়ে এসেছে আয়ারল্যান্ড সরকার। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে Government of Ireland Postgraduate Scholarship প্রোগ্রামের আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স ও পিএইচডি করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। গবেষণায় আগ্রহী মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে এই বৃত্তি। আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

কেন এই বৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ

আয়ারল্যান্ড সরকারের এই বৃত্তি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার অসাধারণ সুযোগ তৈরি করছে। এতে টিউশন ফি ও জীবনযাপনের খরচ কভার হবে, পাশাপাশি গবেষণা করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হবে। এটি শুধু উচ্চশিক্ষার সুযোগই নয়, বরং আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য শক্ত ভিত তৈরি করবে।

আবেদনের যোগ্যতা

এই বৃত্তিতে আবেদন করতে হলে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো—

* বয়স বা জাতীয়তার কোনো বাধা নেই, বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন

* আবেদনপত্র ইংরেজি বা আইরিশ ভাষায় জমা দিতে হবে

* মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে

* পিএইচডির জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে

* একই প্রোগ্রামে পূর্বে দুইবার আবেদন ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার আবেদন করা যাবে না

* ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।

* পূর্বে Ireland Research scholarship পাওয়া থাকলে আবার আবেদন করা যাবে না।

* আবেদন করার আগে অবশ্যই একটি কুইজ (Eligibility Quiz) দিতে হবে।

* প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একজন সুপারভাইজার থাকতে হবে, যিনি গবেষণা পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।

সুযোগ–সুবিধা

এই স্কলারশিপে শিক্ষার্থীরা নানা সুবিধাগুলো পাবেন। এগুলো হলো—

* বছরে €২৫,০০০ ইউরোপ পাবেন

* টিউশন ফি কাভার করা হবে

* গবেষণার জন্য বছরে অতিরিক্ত ৩ হাজার ২৫০ ইউরো দেওয়া হবে

* ব্যতিক্রমী গবেষণার জন্য বিশেষ পুরস্কারের সুযোগ।

* বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে কাজের সুযোগ।

কোর্সের মেয়াদ

* মাস্টার্স (Research): সর্বোচ্চ ২ বছর

* পিএইচডি: সর্বোচ্চ ৪ বছর

আবেদনপ্রক্রিয়া

আবেদন সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে করতে হবে। কোনো কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠানো যাবে না। Eligibility Quiz সম্পন্ন করার পর মূল আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

—শিক্ষাগত সার্টিফিকেট

—স্টেটমেন্ট অব পারপাস বা স্টাডি প্ল্যান

—গবেষণার প্রস্তাবনা

—বৈধ পাসপোর্টের কপি

—সুপারভিশন ডিটেইলস

—সুপারিশপত্র

—ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র

—অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি

আবেদনের শেষ সময়

শেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫

* আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

