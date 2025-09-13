ইইউ কাউন্সিল ট্রেইনিশিপ, সুযোগ ১০০ জনের, ৫ মাস থাকতে হবে বেলজিয়ামে

ইইউ কাউন্সিল ট্রেইনিশিপ, সুযোগ ১০০ জনের, ৫ মাস থাকতে হবে বেলজিয়ামে
উরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কাউন্সিল ২০২৬ সালের ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বেতনভুক্ত এই ট্রেইনিশিপ অনুষ্ঠিত হবে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। প্রতিবছর প্রায় ১০০ জন তরুণ পেশাজীবীকে এ সুযোগ প্রদান করা হয়।
পাঁচ মাসব্যাপী এই ট্রেইনিশিপ বছরে দুবার আয়োজন করা হয়। ২০২৬ সালের প্রথম পর্ব চলবে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। নির্বাচিত প্রার্থীরা ইউরোপীয় কাউন্সিলের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ লাভ করবে।
আর্থিক সুবিধা
ট্রেইনিশিপে নির্বাচিতরা মাসিক ১ হাজার ৪৭৬ ইউরো ভাতা পাবেন
৭০ ইউরো মিলবে খাবার ভাতা বাবদ
মিলবে যাতায়াত ভাতা মিলবে।
ট্রেইনিশিপের অন্য সুবিধা
দুর্ঘটনা বিমা
স্বাস্থ্যবিমার আংশিক ফেরত
মাত্র ৩০ ইউরো খরচে কাউন্সিলের জিম ব্যবহার
কাউন্সিলের লাইব্রেরির সব রিসোর্স ও সেবায় পূর্ণ প্রবেশাধিকার
মাসিক দুই দিন ছুটি
কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব
নির্বাচিত প্রার্থীরা ইউরোপীয় কাউন্সিলের ‘জেনারেল সেক্রেটারিয়েটে’ বিভিন্ন দলে কাজ করবেন। কাজের ধরন দুই ভাগে বিভক্ত—
১. নীতিনির্ধারণী ও আইনি দল (Policy team or Legal service)
অর্থনীতি ও অর্থনীতি নীতি
পরিবেশ ও জলবায়ু
পররাষ্ট্রবিষয়ক কাজ
ন্যায়বিচার ও অভ্যন্তরীণবিষয়ক কাজ
২. সহায়ক দল (Support team)
যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পর্ক
মানবসম্পদ
তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি)
অনুবাদ
আবেদনকারীরা আবেদন ফরমে তাদের পছন্দের দুটি ক্ষেত্র বেছে নিতে পারবেন। ট্রেইনিশিপ চলাকালে ট্রেইনিদের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে সভা প্রস্তুত করা, নথি অনুবাদ করা, তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত করা ও বিশ্লেষণ করা এবং কাউন্সিলের দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
যোগ্যতার শর্ত
আবেদনকারীদের নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে—
ইইউ সদস্য দেশের নাগরিক হতে হবে।
যেকোনো একাডেমিক বা পেশাগত পটভূমির প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।
মূল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকতে হবে।
পজিটিভ অ্যাকশন প্রোগ্রামের (প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য) ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের অন্তত তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হতে হবে।
ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় ন্যূনতম C1 লেভেলের দক্ষতা থাকতে হবে।
ইইউর অন্তত দুটি সরকারি ভাষায় চমৎকার জ্ঞান থাকতে হবে।
ইইউর কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অফিসে ৬ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বেতনভুক্ত বা বিনা বেতনের কোনো ট্রেইনিশিপ বা চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা যাবে না।
বয়সসীমা নেই।
সুযোগ ও সুবিধা
ইউরোপীয় কাউন্সিলের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
বহুসংস্কৃতির পরিবেশে কাজের সুযোগ এবং নতুন ধারণা বিনিময়ের সুযোগ।
ইউরোপীয় নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভের সুযোগ।
নীতি, আইন, প্রশাসন, যোগাযোগ, আইটি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ।
আন্তর্জাতিক মানের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
আবেদনপ্রক্রিয়া
ইইউ কাউন্সিলের ট্রেইনিশিপের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফরমে যোগাযোগের তথ্য, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনকারীদের পছন্দের দুটি ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে।
প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের অনলাইন বা ফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আগে সব তথ্য যাচাই করে নিতে হবে।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি সেশনের জন্য আবেদন বর্তমানে চালু রয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে।