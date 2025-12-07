বৃত্তি

ইউএনএফপিএ গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ, শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সদ্য কৃতকার্য গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারবেনছবি: কবির হোসেন

জাতিসংঘের অধীন ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড ( ইউএনএফপিএ) শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের জন্য ‘গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ রোস্টার ২০২৫’ ঘোষণা করেছে। এটি একটি বেতনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। অংশগ্রহণকারীরা জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

  • স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সদ্য কৃতকার্য গ্র্যাজুয়েটরা।

  • আবেদনকারীদের অন্তত একটি পূর্ণ একাডেমিক বছর সম্পন্ন থাকতে হবে।

  • স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পথে থাকা শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

  • যাঁরা সর্বশেষ এক বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন, তাঁরাও যোগ্য।

  • আবেদনকারীদের জাতিসংঘের অন্তত একটি কার্যকর ভাষায় (ইংরেজি বা ফরাসি) দক্ষ হতে হবে এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসের সরকারি ভাষায়ও পারদর্শিতা থাকতে হবে (আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ বা স্প্যানিশ)।

  • ইউএনএফপিএতে যদি আবেদনকারীর নিকট আত্মীয় (পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা সন্তান) কর্মরত থাকেন, তবে তাঁরা এই ইন্টার্নশিপের জন্য যোগ্য নন।

সুবিধাগুলো

  • অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট স্টাইপেন্ড পাবেন।

  • স্টাইপেন্ডের পরিমাণ নির্ভর করবে কাজের স্থানের ওপর এবং সাধারণত স্থানীয় মুদ্রায় প্রতি মাসের শেষে প্রদান করা হবে।

  • এর মাধ্যমে ইন্টার্নরা আর্থিক চাপ ছাড়াই ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

  • ইউএনএফপিএ’র বিভিন্ন অফিসে কাজ করার সুযোগ থাকবে, ফলে ইন্টার্নরা তাঁদের পছন্দমতো কর্মস্থল বেছে নিতে পারবেন।

  • জাতিসংঘের বহু সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন।

  • এই ইন্টার্নশিপ ভবিষ্যতে জাতিসংঘ বা ইউএনএফপিএর অন্য কর্মসূচিতে কাজের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

  • ইউএনএফপিএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে।

  • আবেদন করার আগে অবশ্যই যোগ্যতার শর্তগুলো ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।

  • আবেদনপ্রক্রিয়ার কোনো ধাপে ফি দিতে হয় না।

  • নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

