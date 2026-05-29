জাপানে স্টাডি সাপোর্ট বৃত্তিতে পড়াশোনার সুযোগ

জাপানে স্টাডি সাপোর্ট বৃত্তিতে পড়াশোনার সুযোগ
উন্নত গবেষণার সুবিধা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিরাপদ ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবেশ—এসবের সমন্বয়ে জাপান এখন বিশ্বের শিক্ষার্থীদের কাছে একটি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা জাপানে যেতে চান তাঁদের জন্য একটি বৃত্তি রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মে ২০২৬।
সুযোগ-সুবিধা—
*নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পাবেন এককালীন আর্থিক সহায়তা
*শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে সহায়ক অনুদান পাবেন শিক্ষার্থীরা
*জাপানের একটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ
*আর্থিক সুবিধা হিসেবে পাঁচ লাখ জাপানিজ ইয়েন পাওয়ার সুযোগ (প্রোগ্রামভেদে পরিবর্তনশীল)
আবেদনের যোগ্যতা—
—এপ্রিল-মে ২০২৬ সেশনে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে
—আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে
—জাপান স্টাডি সাপোর্টের একটি নিবন্ধিত ‘মাই পেজ’ থাকতে হবে
—ইংরেজি ও জাপানিজ—দুই ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি—
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের পদ্ধতি ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক https://www.jpss.jp/en/ করুন।