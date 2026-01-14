২ লাখ টাকার প্রশিক্ষণ বিনা মূল্যে পেতে করুন আবেদন
নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডেরে স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্ফ (আইএসডিবি-বিআইএসইডব্লিউ)। এটি ৭১তম রাউন্ড। আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন খাতের চাকরির বাজার অনুযায়ী কোর্সগুলোর ডিজাইন করা। এসব প্রোগ্রামের আওতায় কোর্স শেষ করা শিক্ষার্থীদের ৯২ শতাংশ দেশে ও বিদেশে সফলভাবে কর্মরত। এই প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার ৬৬৩ জন আইটি প্রফেশনাল তৈরি করেছে। তাঁরা দেশ ও বিদেশের ৩ হাজার ২৫৪টির বেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।
আইএসডিবি-বিআইএসইডব্লিউ বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রিতিষ্ঠান। তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইএসডিবি-আইএসইডব্লিউ নিজস্ব অর্থায়নে কর্মমুখী শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।
স্কলারশিপের সুবিধা—
• প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্রায় ২ লাখ টাকা সমমূল্যের কোর্স।
• এটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।
• এটি দেশসেরা আইটি প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম।
• সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের ‘প্লেসমেন্ট সেল’-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।
আবেদনের যোগ্যতা—
—স্নাতক/ফাজিল পাস বা মাস্টার্স/কামিলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
—এ ছাড়া চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (শুধু কম্পিউটার/টেলিকমিউনিকেশন/ইলেক্ট্রনিকস/সিভিল/আর্কিটেকচার/সার্ভে/কন্সট্রাকশন) পাস প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
স্নাতক ও সমমানদের জন্য কোর্সগুলো হলো—
• ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইউজিং স্প্রিং বুট, অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড ফ্লাটার
• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট উইথ লারাভেল, রিঅ্যাক্ট, ভিউ.জেএস অ্যান্ড ওয়ার্ডপ্রেস
• ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপস ইউজিং এএসপি.নেট, অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট
• ওরাকল ডেটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট
• নেটওয়ার্ক সলিউশন অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
• গ্রাফিকস, অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং
৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কোর্সগুলো হলো—
• আর্কিটেকচারাল অ্যান্ড সিভিল ক্যাড
• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং লারাভেল অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট
• নেটওয়ার্ক সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
• গ্রাফিকস, ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড মোশন গ্রাফিকস
• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং এসপি.নেট
• ক্লাউড কম্পিউটিং ইউজিং ওরাকল অ্যাপেক্স
• থ্রি–ডি ভিজুয়ালাইজেশন
আবেদনের সময়সীমা—
রাউন্ড ৭১–এর আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
আবেদন কীভাবে—
আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের ঠিকানা—apply.isdb-bisew.info
*স্কলারশিপ সম্পর্কিত তথ্য জানতে www.isdb-bisew.org/it-scholarship-programme এ ঢুঁ মারতে পারেন আগ্রহী ব্যক্তিরা। বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে www.isdb-bisew.org তে–ও