বৃত্তি

বগুড়া নেকটারে কম্পিউটার বিষয়ে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

পড়াশোনা ডেস্ক
জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে (নেকটার) অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি চলছেছবি: সংগৃহীত

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে (নেকটার) অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন কম্পিউটার ট্রেনিং (সি-৭২তম ও সি-৭৩তম ব্যাচ) কোর্সে একাডেমির নির্ধারিত ফরমে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোর্সের তথ্য—

১. কোর্সের মেয়াদ : ছয় মাস,
২. কোর্স ফি : ৫ হাজার ৫০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

ক্লাসের সময়

—সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি ব্যতীত সি-৭২তম ব্যাচের ক্লাস প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং সি-৭৩তম ব্যাচের ক্লাস প্রতিদিন বেলা ২টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
—অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

১.ভর্তি পরীক্ষা ৫০ নম্বরের,
২.এমসিকিউ  ধরনের প্রশ্ন হবে,
৩. বিষয় থাকবে: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণজ্ঞান ও আইসিটি ।

প্রয়োজনীয় যা লাগবে

১. ভর্তি ফরমের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,
২. নাগরিকত্বের সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের,
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ পত্রের ফটোকপি।

আরও পড়ুন

সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ বাদ দেওয়ার বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিল অন্তর্বর্তী সরকার

আবেদন সংগ্রহ করতে হবে

কম্পিউটার ল্যাব (রুম নং-১১০) থেকে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ সংগ্রহ করে জনতা ব্যাংক, ফুলদিঘি শাখা, বগুড়ায় ১০০ টাকা জমা দিয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমিতে (নেকটার) ছয় মাসের কোর্সের ফি ৫ হাজার ৫০০ টাকা
।ছবি: সংগৃহীত

ভর্তির আবেদনের বিস্তারিত তথ্য

১. আবেদন পত্র জমার শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
২. লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ , সকাল ১০টা।
৩. লিখিত পরীক্ষার স্থান: নেকটার, বগুড়া।
৪. ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা।
৫. ভর্তির তারিখ (মেধা তালিকা): ৩ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ।
৬. ভর্তির তারিখ (অপেক্ষমাণ তালিকা): ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ।
৭. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৬।

  • বিস্তারিত তথ্য জানতে  ওয়েবসাইট: www.nactar.gov.bd

আরও পড়ুন

জার্মানিতে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের সুযোগ: জেনে নিন নিয়ম ও সুবিধা

আরও পড়ুন

কানাডায় পোস্টগ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট, যে ১০ ভুলে বাতিল হয় আবেদন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বৃত্তি থেকে আরও পড়ুন