জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে সরকার, আবেদন যেভাবে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেবে সরকার, আবেদন যেভাবে
২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান ও পাস পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হবে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের গেজেট প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত গেজেট নির্ধারিত ই–মেইলে সফট কপি ও হার্ড কপি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক অফিস আদেশে বলা হয়েছে, রাজস্ব খাতভুক্ত বৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি কোটা বণ্টন করা হয়েছে।
স্নাতক (সম্মান) শিক্ষার্থীরা মেধাবৃত্তি পাবেন ১৮টি ও সাধারণ বৃত্তি ৩৭৫টি। স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ৯টি ও সাধারণ বৃত্তি ৩০০টি, প্রতি জেলায় ২টি ছাত্র এবং ২টি ছাত্রী বণ্টন করে অবশিষ্ট ৪৪টি বৃত্তি মেধার ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।
যে শর্ত মানতে হবে—
জাতীয় মেধার ভিত্তিতে বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অনুপাতে মেধাবৃত্তি এবং সাধারণ বৃত্তির ৫০ শতাংশ ছাত্র ও ৫০ শতাংশ ছাত্রী হিসেবে বণ্টিত হবে। তবে যোগ্য ছাত্রী না পাওয়া গেলে যোগ্য ছাত্রকে সম্পূরক বৃত্তি দেওয়া যাবে।
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী উচ্চতর শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হলেই কেবল বৃত্তি পাবেন। বৃত্তির নীতিমালা অনুসরণ করে উল্লিখিত বণ্টন অনুযায়ী ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃত্তির গেজেট প্রকাশ এবং প্রকাশিত গেজেটের সফট কপি ই–মেইলে ([email protected]) ও হার্ড কপি পাঠাতে হবে।