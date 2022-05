14.

a. to, was, the, I, ground, strongly, fastened.

b. up, I, when, wake, did?

c. now, do, right, it.

d. address, know, he, doesn’t, your.

e. idea, how, your, fantastic, is!

Answer

a. I was strongly fastened to the ground.

b. When did I wake up?

c. Do it right now.

d. He doesn’t know your address.

e. How fantastic your idea is!

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

