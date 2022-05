24.

a. is, mother, Bangla, tongue, our.

b. an, language,English, ​is, international.

c. learn, we, English, must.

d. you, in, English, speak, can?

e. of, students, our, cannot, well, in, English, most, do.

Answer

a. Bangla is our mother tongue.

b. English is an international language.

c. We must learn English.

d. Can you speak in English?

e. Most of our students cannot do well in English.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

