পড়াশোনা

প্রাথমিকে মেধা যাচাই পরীক্ষা

গণিত: প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত, তাই উত্তরও হবে ছোট

লেখা:
রতন কান্তি মণ্ডল
প্রশ্ন পড়ে উত্তর লিখছে এক শিক্ষার্থী

গণিত: প্রশ্ন নম্বর–৩ 

প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওপর। পুরো পাঠ্যবই থেকে ১৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১৬টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে। নম্বর থাকবে ১৬। আজ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।

প্রশ্ন: গুণ্য, গুণক ও গুণফলের মান কত হলে তিনটি মানই সমান হবে?

উত্তর: শূন্য অথবা এক হলে।

প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয়, তাকে কী বলে?

উত্তর: গুণ্য।

প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তাকে কী বলে? 

উত্তর: গুণক।

প্রশ্ন: গুণ্য বা গুণক যেকোনো একটির মান শূন্য হলে গুণফল কত হবে? 

উত্তর: শূন্য (০)। 

প্রশ্ন: একটি কলমের দাম ৩৩ টাকা হলে ১১০টি কলমের দাম কত?

উত্তর: ৩৬৩০ টাকা।

প্রশ্ন: রাস্তা মেরামতের জন্য একটি পরিবার ২৫০ টাকা দিলে ৩২৪টি পরিবার মোট কত টাকা দেবে।

উত্তর: ৮১০০০ টাকা। 

প্রশ্ন: একটি মোবাইল ফোনের দাম ৯৯৯ টাকা হলে ৪৫টি মোবাইল ফোনের দাম কত?

উত্তর: ৪৪৯৫৫ টাকা।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তির দৈনিক আয় ২১৬ টাকা। এক বছরে তার আয় কত?

উত্তর: ৭৮৮৪০ টাকা।

প্রশ্ন: ভাজক ১, ভাজ্য ১, ভাগফল ১ হলে, ভাগশেষ কত হবে?

উত্তর: ০।

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার ভাগফল ১২, একটি সংখ্যা ৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ৪৮। 

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ২২৫, একটি সংখ্যা ২৫ হলে অপর সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ৯।

প্রশ্ন: যে সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাজ্য।

প্রশ্ন: যে সংখ্যা দ্বারা অন্য সংখ্যাকে ভাগ করা হয়, তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাজক। 

প্রশ্ন: ‘ভাগশেষ< ভাজক’ এর অর্থ কী?

উত্তর: ভাগশেষ সব সময় ভাজকের চেয়ে ছোট।

প্রশ্ন: দুটি সংখ্যার গুণফল ৬২৭২, একটি সংখ্যা ৬৪ হলে অপর সংখ্যাটি কত? 

উত্তর: ৯৮।

প্রশ্ন: ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?

উত্তর: ভাগফল। 

প্রশ্ন: একটি সামাজিক কাজে ৩৬৭টি   পরিবার ১০ টাকা করে দিলে মোট কত টাকা হয়?

উত্তর: ৩৬৭০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি বই তৈরিতে ১২৮ তা কাগজ লাগলে ১০টি বই তৈরি করতে কত তা কাগজ লাগবে?

উত্তর: ১২৮০ তা।

প্রশ্ন: একটি বাক্সে ২৫০টি প্যাকেট থাকলে ২টি বাক্সে কতটি প্যাকেট থাকবে?

উত্তর: ৫০০টি ।

প্রশ্ন: বন্ধনী থাকলে বন্ধনীর ভেতরের অংশের হিসাব কখন করতে হয়?

উত্তর: প্রথমে।

প্রশ্ন: একটি চেয়ারের মূল্য ৬২৫ টাকা হলে ৫টি চেয়ারের মূল্য কত?

উত্তর: ৩১২৫ টাকা

প্রশ্ন: রফিক সাহেব প্রতি মাসে ৪২০ টাকা ব্যাংকে জমা করেন। ১ বছরে তাঁর কত টাকা জমা হবে?

উত্তর: ৫০৪০ টাকা।

প্রশ্ন: একটি পানির ট্যাংকে মিনিটে ২ লিটার পানি জমা হলে ১০ মিনিটে কত লিটার পানি জমা হবে?

উত্তর: ২০ লিটার।

প্রশ্ন: ২টি চেয়ারের দাম ১৫০০ টাকা হলে ১টি চেয়ারের দাম কত? 

উত্তর: ৭৫০ টাকা।

প্রশ্ন: পিতার বয়স ৬০ বছর ও কন্যার বয়স ১৬ বছর। পিতা ও কন্যার বয়সের পার্থক্য কত বছর?

উত্তর: ৪৪ বছর।

প্রশ্ন: কন্যার বয়স ১৬ বছর ও পিতার বয়স ৬৪ বছর। পিতার বয়স কন্যার বয়সের কত গুণ?

উত্তর: ৪ গুণ।

প্রশ্ন: একটি ডিমের দাম ৭ টাকা হলে ১৫টি ডিমের দাম কত?

উত্তর: ১০৫ টাকা।

প্রশ্ন: ৪টি কলমের দাম ৮০ টাকা হলে ১টি কলমের দাম কত?

উত্তর: ২০ টাকা।

প্রশ্ন: ভাজক ৭৮, ভাগফল ২৫ হলে ভাজ্য কত?

উত্তর: ১৯৫০।

প্রশ্ন: তিনটি খাতার দাম ৭২ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত?

উত্তর: ২৪ টাকা।

রতন কান্তি মণ্ডল, মাস্টার ট্রেইনার, শিক্ষক
উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

