অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি: সমস্যা ও সমাধান (পর্ব-১৫)

O, ∆ABC-এর কেন্দ্র বা পরিকেন্দ্র। তাহলে, O থেকে BC-এর ওপর অঙ্কিত লম্ব BC-কে সমদ্বিখণ্ডিত করবে। মনে করি, O থেকে BC-এর ওপর লম্ব OE। তাহলে, BE = CE = BC/2 = 1/2। OE-কে F পর্যন্ত বর্ধিত করি যেন OB = OF হয়। B, F ও C, F যোগ করি। তাহলে চিত্রটি হবে—