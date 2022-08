9. পৃথক হওয়া বা পৃথক করার জন্য from ও off ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Leaves are falling from the tree.

He is off duty now.

He is away from home.

The dog jumped off the chair.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

◀ Preposition (8)