8. উৎপত্তি ক্ষেত্র বা উৎস বোঝাতে from বা of ব্যবহৃত হয় । যেমন:

It is a poem of Nazrul.

This road runs from Dhaka to Sylthet.

He came of a rich family.

I borrowed a book from the library.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

