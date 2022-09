ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (20)

20. By-এর ব্যবহার: কোনো যানবাহনে ভ্রমণ বোঝাতে তার আগে by ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I am going to Sylhet by bus.

কোনো কিছু করার মাধ্যমে বোঝালে তার আগে by ব্যবহৃত হয়। যেমন:

She earns a lot by catching and selling fish.

He amuses himself by drawing cartoons.

বেতন দেওয়ার মাধ্যম বোঝালে তার আগে by ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He gets his salary by cheque.

পরিমাপের একক বোঝালে তার আগে by ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We buy bananas by the dozen.

কোনো ব্যক্তির জন্ম, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা বোঝালে তার আগে by বসে যেমন:

She is an Indian by birth.

She is an Italian by marriage.

She is a politician by profession.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

