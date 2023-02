ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Lesson - Two : Little Things

Note:

A poem is a kind of literary writing. It has some characteristics. Two of them are Stanza and Rhyming.

Stanza: A stanza is a group of lines in a poem. It consists of two or more lines arranged together as a unit. Most poems are divided into stanzas. A stanza in a poem is like a paragraph in an essay.

Rhyming: The similar sounding words at the ends of the alternate lines of a poem.

জেনে রাখো:

কবিতা হলো একধরনের সাহিত্য রচনা। এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে দুটি হলো স্তবক এবং ছন্দ।

স্তবক: স্তবক হচ্ছে একটি কবিতার লাইনের একটি গ্রুপ। এটি দুই বা ততোধিক লাইন নিয়ে গঠিত যারা একটি একক হিসাবে একসঙ্গে সাজানো। অধিকাংশ কবিতা স্তবকে বিভক্ত। একটি কবিতায় একটি স্তবক একটি প্রবন্ধের অনুচ্ছেদের মতো।

ছন্দ: একটি কবিতার বিকল্প লাইনের শেষে অনুরূপ শব্দযুক্ত শব্দমালা হলো ছন্দ।

ইকবাল খান,প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা