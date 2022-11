23.

a. saw, he, tortoise, a, suddenly

b. there, nearby, library, a, is?

c. sing, song, a, birthday, let’s

d. beautiful, how, bird, the, is

e. not, disturb, do, class, the

Answer

a. Suddenly he saw a tortoise.

b. Is there a library nearby?

c. Let’s sing a birthday song.

d. How beautiful the bird is!

e. Do not disturb the class.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

