রিডিং ও রাইটিং টেস্ট—দুই অংশই গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্নের ধরন ও উত্তর লেখার সঠিক কলাকৌশল জেনে নাও:

Reading Test (Seen Passage and Unseen Passage)-৫০ নম্বর

পাঠ্যবইয়ের (English For Today) Unit 3, 4, 5, 7, 10, 11, and 12) হতে ১, ২, ৩, ও ৪ নম্বর প্রশ্ন প্রণয়ন করা হবে। এই অংশ থেকে ২টি Seen Passage থাকবে।

∎Seen Passage ১ (পাঠ্যবইয়ের) থেকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্ন করা হবে।

১ নম্বর প্রশ্নে ১০টি MCQ (বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ) থাকবে। প্রত্যেক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে ৪টি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকবে। বিকল্প উত্তরগুলো থেকে সবচেয়ে সঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখতে হবে।

২ নম্বর প্রশ্নটিতে ৬ (ছয়)টি open ended এবং cloze ended প্রশ্ন থাকবে। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তোমাদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, সৃষ্টিশীলতা ও অনুধাবণক্ষমতা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন শক্তি ইত্যাদি দেখা হয়। এর জন্য ৬×২=১২ নম্বর থাকবে।

∎Seen Passage ২ (পাঠ্যবইয়ের) থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্ন করা হবে।

৩ নম্বর প্রশ্নে Gap filling without clues –থাকবে। এই প্রশ্নে ৫টি শূন৵স্থানসহ একটি passage দেওয়া থাকবে।

৪ নম্বর প্রশ্নে একটি matching থাকবে। একটি বিষয়ের ৭টি বাক্যকে A, B ও C অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করা হবে। A, B ও C অংশের serial অনুযায়ী ৭টি সঠিক বাক্য লিখতে হবে।

∎Unseen Passage (পাঠ্যবইবহির্ভূত অনুচ্ছেদ): এই অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্ন থাকবে।

৫ নম্বর প্রশ্ন-এ ক্ষেত্রে ৬টি শূন্যস্থান থাকবে। শূন্যস্থানগুলো table format–এ উপস্থাপিত হবে। সেগুলো যথাযথ তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।

৬ নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত unseen passage-টির ‍summary লিখতে হবে। summary অংশে লেখা কমে তিন ভাগের এক ভাগ হবে। ৫ শতাংশ শব্দ কমবেশি হতে পারে। summary তে পরোক্ষ উক্তি, নিজস্ব শব্দমালা, সরল বাক্যমালা ব্যবহার করবে। সবকিছুই প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লিখবে।

∎ Writing Test-৫০ নম্বর

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটি Paragraph লিখতে হবে। একটি বিষয়কেন্দ্রিক কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে। সেগুলোর অলোকে ১৫০ শব্দের মধ্যে Paragraphটি লিখতে হবে। Paragraphটি প্রকৃতি ও পরিবেশ, জীবন-জীবিকা, প্রিয় মানুষ ইত্যাদি–বিষয়ক হতে পারে।

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটি অসম্পূর্ণ গল্পকে সম্পূর্ণ করতে হবে। যতটুকু দেওয়া থাকবে, তার সঙ্গে নতুন ১০টি বাক্য লিখে তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রয়োজনে বেশি বাক্য লিখতে পারবে। গল্পটির একটি শিরোনাম (title) লিখতে হবে। শিরোনাম (title) লিখতে কিছুতেই ভুলবে না।

৯ নম্বর প্রশ্নে একটি ই–মেইল লিখতে হবে। বাস্তব প্রয়োজনে আমরা যেভাবে ই–মেইল লিখি সেভাবেই ই–মেইল লেখার চেষ্টা করবে। ই–মেইলের content যেন সুন্দর হয়। আইডি, বিষয় ইত্যাদি ঠিকমতো লিখবে।

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একটি dialogue লিখতে হবে। কমপক্ষে ১০ জোড়া পূর্ণ বাক্য লিখবে। শুধু -hi, hello, yes, no, very good, thanks, welcome, see you, bye ইত্যাদির সমাহারেই dialogue হবে না।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা