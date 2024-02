ইংরেজি ১ম পত্রে রিডিং ও রাইটিং টেস্ট—দুই অংশই গুরুত্বপূর্ণ

∎ Writing Test-৫০ নম্বর

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটি Paragraph লিখতে হবে। আলাদা আলাদা বিষয়ের ওপর কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে। সেগুলোর আলোকে ২৫০ শব্দের মধ্যে Paragraph-টি লিখতে হবে। Paragraph-টি প্রকৃতি ও পরিবেশ, জীবন-জীবিকা, মানুষ–মানুষ সম্পকি৴ত ইত্যাদি–বিষয়ক হতে পারে।

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটি অসম্পূর্ণ গল্পকে সম্পূর্ণ করতে হবে। যতটুকু দেওয়া থাকবে, তার সঙ্গে কমপক্ষে নতুন ১০টি বাক্য লিখে তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রয়োজনে বেশি বাক্য লিখতে পারবে। গল্পটির একটি শিরোনাম (title) লিখতে হবে। শিরোনাম (title) লিখতে কিছুতেই ভুলবে না।

১০ নম্বর প্রশ্নে কিছু তথ্য-উপাত্তসহ একটি গ্রাফ অথবা চার্ট থাকবে। সেটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সে জন্য কিছু বিশেষ শব্দমালা ব্যবহার করা হয়। যেমন-sharp increase, drastic fall, considerable development ইত্যাদি জাতীয় শব্দ।

১১ নম্বর প্রশ্নে ব্যক্তিগত পত্র অথবা ই-মেইল লিখতে হবে। ব্যক্তিগত পত্রটি ১৮০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে লিখবে। পত্রটি ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান রীতিতে লিখবে। উভয় রীতির মিশ্রণ করবে না। পত্র লেখার সময় খাতার মার্জিনের দিকে খেয়াল রাখবে। বাস্তব প্রয়োজনে তোমরা যেভাবে ই–মেইল লেখ, সেভাবেই ই–মেইল লেখার চেষ্টা করবে। ই–মেইলের content যেন সুন্দর হয়। আইডি, বিষয় ইত্যাদি ঠিকমতো লিখবে।

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি dialogue লিখতে হবে। কমপক্ষে ১০ জোড়া পূর্ণ বাক্য লিখবে, ৫টি প্রশ্ন বাক্য ও ৫টি উত্তর বাক্য লিখবে। শুধু hello, yes, no, thanks, welcome ইত্যাদি দিলেই হবে না।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা