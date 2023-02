ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Lesson 2 : Little Things (Poem)

Little drops of waterLittle grains of sand,Make the mighty ocean,And the pleasant land.

Thus the little minutes,Humble though they be,Make the mighty agesOf eternity.

Little deeds of kindness,Little words of love,Make our earth an Eden,Like the heaven above.

কবিতার বাংলা অনুবাদ:

কবিতা: ছোট ছোট জিনিস

ফোটা ফোটা পানি

বালির ছোট ছোট দানা,

তৈরি করে শক্তিশালী মহাসাগর,

আর মনোরম ভূমি।

এভাবে ছোট ছোট

সাধারণ মুহূর্ত,

অনন্তকালের পরাক্রমশালী যুগের সৃষ্টি করে।

দয়ার ছোট ছোট কাজ,

ভালোবাসার ছোট ছোট কথা,

ওপরের স্বর্গের মতো

আমাদের পৃথিবীকে সুখী করে।

ইকবাল খান,প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা