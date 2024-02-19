ইংরেজি - ষষ্ঠ শ্রেণি
ষষ্ঠ শ্রেণির পড়াশোনা
Bangabandhu, My Inspiration
নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড়ো এবং তার বাংলা অনুবাদ অংশটি বোঝার চেষ্টা করো।
As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.
(Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)
একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা-ই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।
(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)
রাবেয়া সুলতানা, শিক্ষক, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা
[পরবর্তী দিনের লেখা]