প্রশ্ন: গুণিতক ও গুণনীয়ক কাকে বলে?
# গুণিতক কাকে বলে?
কোনো সংখ্যাকে ১, ২, ৩, ৪... ইত্যাদি যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলোই ওই সংখ্যার গুণিতক।
উদাহরণ: ৩-এর গুণিতক ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫...ইত্যাদি।
সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, গুণিতক হলো একটি ‘সংখ্যার নামতা’।
# গুণনীয়ক কাকে বলে?
কোনো সংখ্যাকে যে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না, সেই সব সংখ্যাকে ওই নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণনীয়ক বলা হয়।
গুণনীয়কের অপর নাম উৎপাদক।
উদাহরণ: ১২–এর গুণনীয়কগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ১২। কারণ, এসব সংখ্যা দিয়ে ১২-কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না।
লেখক: রতন কান্তি মণ্ডল, সিনিয়র শিক্ষক, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা