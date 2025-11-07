পড়াশোনা

প্রশ্ন: গুণিতক ও গুণনীয়ক কাকে বলে?

রতন কান্তি মণ্ডল, সিনিয়র শিক্ষক

# গুণিতক কী:

গুণিতক হলো কোনো সংখ্যাকে ১ থেকে শুরু করে যেকোনো ‘পূর্ণ সংখ্যা’ দিয়ে গুণ করলে যে ফল পাওয়া যায়।

উদাহরণ: ৩–এর গুণিতকগুলো হলো ৩, ৬, ৯, ১২ ইত্যাদি।

# গুণনীয়ক কী:

গুণনীয়ক হলো সেই সব সংখ্যা, যা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাকে ভাগ করলে কোনো ‘ভাগশেষ’ থাকে না, অর্থাৎ নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

উদাহরণ:

১০-এর গুণনীয়ক: ১, ২, ৫ ও ১০

১২-এর গুণনীয়ক: ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ১২

১৩-এর গুণনীয়ক: ১ ও ১৩

# গুণিতক কাকে বলে?

কোনো সংখ্যাকে ১, ২, ৩, ৪... ইত্যাদি যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলোই ওই সংখ্যার গুণিতক।

উদাহরণ: ৩-এর গুণিতক ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫...ইত্যাদি।

সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, গুণিতক হলো একটি ‘সংখ্যার নামতা’।

# গুণনীয়ক কাকে বলে?

কোনো সংখ্যাকে যে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না, সেই সব সংখ্যাকে ওই নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণনীয়ক বলা হয়।

গুণনীয়কের অপর নাম উৎপাদক।

উদাহরণ: ১২–এর গুণনীয়কগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ১২। কারণ, এসব সংখ্যা দিয়ে ১২-কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না।

লেখক: রতন কান্তি মণ্ডল, সিনিয়র শিক্ষক, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

