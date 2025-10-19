পড়াশোনা

মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?

লেখা:

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। এ রকম একটি বিষয় হলো মৌলিক সংখ্যা।

মৌলিক সংখ্যা

যে সংখ্যাকে ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

উদাহরণ: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা।

অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা হলো এমন স্বাভাবিক সংখ্যা, যার কেবল দুটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে: ১ ও সংখ্যাটি নিজে।

মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?

গণিতের ভাষায়, মৌলিক সংখ্যা হলো ১–এর চেয়ে বড় এমন স্বাভাবিক সংখ্যা, যার কেবল দুটি পৃথক উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে: ১ ও ওই সংখ্যা নিজে। মৌলিক সংখ্যাকে ‘প্রাইম নাম্বার’ বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ:

৩ একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ, একে ১ ও ৩ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না।

৭ একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ, একে ১ ও ৭ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না।

কী কী মৌলিক সংখ্যা

কিছু পরিচিত মৌলিক সংখ্যা হলো: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩.

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১ মৌলিক সংখ্যা নয়: সংখ্যা ১–কে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ হলো, এর কেবল একটিই উৎপাদক, ১। মৌলিক সংখ্যার দুটি পৃথক উৎপাদক থাকা আবশ্যক বা থাকতে হবে।

২ একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা: ২ একটি মৌলিক সংখ্যা এবং এটিই একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা। অন্য সব জোড় সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় তারা মৌলিক হতে পারে না।

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে?

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মোট ২৫টি মৌলিক সংখ্যা আছে।

