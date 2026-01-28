এসএসসি ২০২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: অধ্যায়–২: ‘কম্পিউটার ভাইরাস’ তথ্য নষ্ট করে

এসএসসি ২০২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: অধ্যায়–২: ‘কম্পিউটার ভাইরাস’ তথ্য নষ্ট করে
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: অধ্যায়–২
১. কোন সফটওয়্যার কম্পিউটারকে সক্রিয় ও চালু করতে সাহায্য করে?
ক. অপারেটিং সিস্টেম খ. ক্লিনিয়ার
গ. উইনার ঘ. ক্লিনআপ সফটওয়্যার
২. ডিস্ক ক্লিনআপ–এর কাজ কী?
ক. মেমোরির জায়গা বাড়ানো খ. কম্পিউটারের কাজের গতি স্থিতিশীল করা
গ. কম্পিউটারের কাজের গতি বাড়ানো
ঘ. ভাইরাস প্রতিরোধ করা
৩. রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ব্যবহার না করার ফলে—
i. যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করে না ii. যন্ত্রটি ধীরগতির হয়ে যায়
iii. প্রসেসর নষ্ট হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪. কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করে রাখা হয়—
i. CD-ROM–এ ii. ROM–এ
iii. Hard Disk–এ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫. ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিফ্র্যাগমেন্টার যে কাজটি করে—
i. হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে ii. মেমোরি থেকে ভাইরাস দূর করে
iii. ফাইলগুলো সাজিয়ে কম্পিউটারকে গতিশীল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬. অ্যান্টিভাইরাস নিয়মিত কী করা উচিত?
ক. মুছে ফেলা খ. হালনাগাদ করা
গ. ক্লিন করা ঘ. ধ্বংস করা
৭. CIH কী?
ক. টেমপ্লেট খ. ব্রাউজার
গ. ট্যাবলেট ঘ. ভাইরাস
৮. ভাইরাসের নামকরণ নির্ধারণ করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৮৩
গ. ১৯৮৬ ঘ. ১৯৮৯
৯. কম্পিউটার–সংশ্লিষ্ট ভিয়েনা কী?
ক. ভাইরাস খ. অ্যান্টিভাইরাস
গ. নেটওয়ার্ক কার্ড ঘ. একধরনের ব্লুটুথ
১০. ‘ভিয়েনা’ কোন ধরনের সফটওয়্যার?
ক. উপকারী সফটওয়্যার খ. স্থান নির্ধারণী সফটওয়্যার
গ. ডিজাইনিং সফটওয়্যার ঘ. ক্ষতিকর সফটওয়্যার
১১. নিচের কোনটি ভাইরাস?
ক. CMH খ. SIN
গ. CIH ঘ. AVG
# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. ‘X’ তাঁর কম্পিউটারে প্রোগ্রাম ও ফাইল open করতে গিয়ে দেখলেন যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে। ফলে কম্পিউটারের কাজের গতি কমে গেছে।
১২. মি. ‘X’–এর কম্পিউটারে কী কারণে এ সমস্যাগুলো হচ্ছে?
ক. ভাইরাস খ. অ্যান্টিভাইরাস
গ. রম ঘ. অপারেটিং সিস্টেম
১৩. মি. ‘X’–এর সমস্যা সমাধানে তিনি কী ব্যবহার করতে পারেন?
ক. Antivirus খ. Pen drive
গ. CIH ঘ. Trojan Horse
১৪. কম্পিউটার ভাইরাস—
i. একপ্রকার সফটওয়্যার ii. নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে
iii. তথ্য নষ্ট করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫. VIRUS–এর কারণে—
i. মেমোরি কম দেখায় ii. গতি কমে যায়
iii. ফাইল খুলতে সময় বেশি নেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
সঠিক উত্তর
১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. খ ৭. ঘ ৮. খ ৯. ক ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক ১৩. ক ১৪. ঘ ১৫. ঘ
প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা