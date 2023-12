মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনায় ৭ম শ্রেণিতে ছাত্র ও ছাত্রী ক্যাডেট ভর্তি

গ্রস নক নী (Gross Knock Knee), ফ্লাট ফুট (Flat Foot), কালার ব্লাইন্ড (Colour Blind) ও অতিরিক্ত ওজন (Over Weight), ভেরিকস ভেইন (Varicose vein)

এ্যাজমা (Asthma), মৃগী (Epilepsy), হৃদরোগ (Heart Disease), বাত (Arthritis), বাতজ্বর (Rheumatic Fever), যক্ষা (Tuberculosis),পুরাতন আমাশয় (Chronic Dysentery), হেপাটাইটিস (Hepatitis), ডিওডেনাল আলসার (Duodenal Ulcer), রাতকানা (Night Blindness),যে কোন প্রকার ডায়াবেটিস (Diabetes), হেমোফাইলিয়া (Haemophilia), অতিমাত্রার এ্যালার্জি (Severe Allergy), শারীরিক অক্ষমতা (Physical Disability), মানসিক ও শারীরিক সমস্যা (Mental/Physical Problem), বয়স কম/বেশি (Over/Under Ages), অধিক মাত্রায় আঞ্চলিক ভাষার সমস্যা (Severe Local Accent), শৃঙ্খলাজনিত কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার ((Withdrawal from any School on Discipline Ground), বিছানায় প্রসাব করা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত।