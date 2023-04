ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | The Missing Tenth Man - Read the note given below

Punctuation marks are the symbols that we use in written sentences to make their meanings easy and clear. Punctuation marks also show how the sentence should be read.

Some of the very common punctuation marks are—

Full Stop/Period (.), Comma (,), Question Mark (?), Exclamation Mark (!), Quotation Marks /Speech Marks (“ ”)

জেনে রাখো:

Punctuation Marks (যতিচিহ্ন) ব্যবহৃত করা হয় যাতে লিখিত বাক্য সহজে ও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কীভাবে বাক্যে পড়তে হয় তা যতিচিহ্নের মাধ্যমে শেখা যায়।সাধারণভাবে ব্যবহৃত কিছু Punctuation Marks হলো:

Full stop/ Period (.),Comma (,), Question Mark (?), Exclamation Mark (!), Quotation Marks / Speech Marks (“ ”)।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা