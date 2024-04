গণনাযন্ত্রের ময়নাতদন্ত (পর্ব ১)

ওয়েলসীয় ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পের লেখক রুয়াল দালকে কোট করে বলতে হয়, ‘I've always said to myself that if a little pocket calculator can do it why shouldn't I?’ গণিতের মধ্যে অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু বোঝার আছে, সেগুলোতে আমাদের ফোকাস করা উচিত সব সময়।

আমাদের যেমন গণিতে পটু হতে হবে, একই সঙ্গে স্মার্টও হতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় সব থেকে বড় টার্নিং পয়েন্ট হলো ভর্তি পরীক্ষার সিজনটা। এখানে এসে প্রকৃত মেধাবী মানুষ যেমন নিজেদের জানান দেয়, তেমনি নানা কারণে অনেক অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায়।