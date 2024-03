চলো ‘দেখি’ 0!

পারমুটেশনের ধারণা থেকে এটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটা সেটের উপাদানগুলোকে নিয়ে যদি আমরা ভিন্নভাবে সাজাই, তাহলে ঠিক কত উপায়ে সেটি করা যাবে? এটা আসলে নির্ভর করবে সেটের উপাদান সংখ্যার ওপর। যেমন ধরা যাক, একটা সেটের উপাদানগুলো হলো a, b, c। উপাদানগুলোর সব কটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজালে পাওয়া যায়— (a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)—এ ছাড়া আর কোনো বিন্যাস সম্ভব নয়। এখান থেকে দেখা যায় যে একটা সেটের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি উপাদানের জন্য মোট ছয়টি আলাদা বিন্যাস পাওয়া যায়। একইভাবে, চারটি উপাদানের জন্য 24টি, পাঁচটি উপাদানের জন্য 120টি, ছয়টি উপাদানের জন্য 720টি ইত্যাদি।

অর্থাৎ একটা সেটে ভিন্ন ভিন্ন n সংখ্যক উপাদান থাকলে, প্রতি বিন্যাসে তাদের সবাইকে ব্যবহার করলে উপাদানগুলোর মোট বিন্যাস সংখ্যা হবে n! (বিন্যাসের এ ধারণা থেকে মূলত factorial–এর উৎপত্তি)। আমরা জানি, কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা ভগ্নাংশ কিংবা ঋণাত্মক হতে পারে না; কিন্তু শূন্য হতে পারে। আর তাই ফ্যাক্টরিয়াল অপারেশনের ক্ষেত্রে n, ভগ্নাংশ কিংবা ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য সংজ্ঞায়িত না, কিন্তু 0 এর জন্য সংজ্ঞায়িত!