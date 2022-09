ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (25)

25. To-এর ব্যবহার: দিকে বোঝাতে to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He is going to school.

He went to Medina yesterday.

এক স্থান থেকে অন্য স্থান পর্যন্ত বোঝাতে to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He is going from Dhaka to Chittagong.

আবার কোনো এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত বোঝাতে From...to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Everyday he works from 7 a.m. to 11 p.m.

কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা বোঝাতে to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He is senior to me in age.

We won by six goals to three.

কোনো অনুষ্ঠানে বোঝাতে to ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He invited me to a party.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

◀ Preposition (24)