ইংরেজি ২য় পত্রে বেশি নম্বর পাওয়ার টিপস

ইংরেজি ২য় পত্রের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় রয়েছে Grammar ও Writing part নামের দুটি অংশ। মোট ১৫ টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে দুটি অংশ মিলিয়ে । মনে রেখো, ১৫ প্রশ্নের উত্তর রিখতে হবে ৩ ঘণ্টা বা ১৮০ মিনিটে। একটি প্রশ্নের জন্য সময় পাবে মাত্র ১২ মিনিট। এ পত্র কিভাবে উত্তর লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া সম্ভব তার সঠিক কৌশল জেনে নাও।

Grammar—৬০ নম্বর

Gap filling activities with clues

প্রথম প্রশ্নটি parts of speech–এর ব্যবহারের দক্ষতা নিয়ে হবে । সঠিক মূল্যায়নের জন্য এ অংশে একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে । প্যাসেজে শূন্যস্থান থাকবে ১০টি । প্রশ্নের এ অংশে clue দেওয়া থাকবে। বক্সে মধ্যে প্রশ্নে দেওয়া parts of speech সঠিক ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে Grammar–এর পরিবর্তন করা যাবে। উত্তর a, b, c, d, ….j. আকারে লিখলেও হবে। পুরো প্যাসেজটি লিখতে হবে না । এ প্রশ্নের নম্বর ৫।

Gap filling activities without clues

এ প্রশ্নে preposition, article ও parts of speech–এর ব্যবহারের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। সেজন্য ১০টি শূন্যস্থানসহ একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে । এ প্রশ্নটি without clues ভিত্তিক । তাই কোনো ধরনের clue দেওয়া থাকবে না। সঠিক preposition, article ও parts of speech ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। যেখানে কোনো article ব্যবহৃত হবে না, সেখানে zero article, অর্থাৎ x ব্যবহৃত হবে। শুধু উত্তরগুলো a, b, c, d, ..j আকারে লিখতে হবে। এ প্রশ্নের নম্বর ৫।