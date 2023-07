সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Using Verbs Easily - Read the note

Note: An adverb is a part of speech. It describes a verb (e.g., love dearly), an adjective (e.g., Very intelligent) or another adverb (e.g., greets very cordially). Adverbs often end in-ly, but some adverbs look exactly the same as their adjective forms (e.g., work hard).

Adverb বা ক্রিয়াবিশেষণ part of speech বা পদের একটি অংশ। এটি ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে (যেমন love dearly), বিশেষণকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে (যেমন Very intelligent) বা অন্য ক্রিয়াবিশেষণকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে (যেমন greets very cordially)। adverb প্রায়ই–ly–তে শেষ হয়। কিন্তু কিছু কিছু adverb দেখতে হুবহু শব্দটির adjective ফর্মের মতো (যেমন work hard)।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা