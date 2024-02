ইংরেজি ২য় পত্রে ৩ ঘণ্টায় ১৫টি প্রশ্নের উত্তর, প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত দেখে নাও

এ প্রশ্নে preposition, article ও parts of speech–এর ব্যবহারের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ১০টি শূন্যস্থানসহ ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে। সঠিক preposition, article ও parts of speech ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। যেখানে কোনো article ব্যবহৃত হবে না, সেখানে zero article, অর্থাৎ x ব্যবহৃত হবে। কোনো clue দেওয়া থাকবে না। শুধু উত্তরগুলো a, b, c, d, ..j আকারে লিখতে হবে।