ইংরেজি ১ম পত্রে বেশি নম্বর কীভাবে পাবে

১১ নম্বর প্রশ্ন Writing informal letters/emails-এর ওপর। তোমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্র অথবা ই-মেইল লিখতে হবে। ব্যক্তিগত পত্রটি ১৮০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে লিখবে। পত্রটি ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান রীতিতে লিখবে। পত্রে কোনোভাবেই ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান উভয় রীতির মিশ্রণ করবে না। পত্র লেখার সময় খাতার মার্জিনের দিকে খেয়াল রাখবে। বাস্তব প্রয়োজনে তোমরা যেভাবে ই-মেইল লেখ, সেভাবেই ই-মেইল লেখার চেষ্টা করবে। ই-মেইলের content যেন অবশ্যই সুন্দর হয়। আইডি ও বিষয় ইত্যাদি ঠিকমতো লিখবে। প্রশ্নে নম্বর থাকবে ১০।

১২ নম্বর প্রশ্ন Writing dialogue-এর ওপর। এ প্রশ্নের উত্তরে দৈনন্দিন জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি dialogue লিখতে হবে। কমপক্ষে ১০ জোড়া পূর্ণ বাক্য লিখবে। মানে ৫টি ‘প্রশ্ন বাক্য’ ও ৫টি ‘উত্তর বাক্য’ লিখবে। শুধু hello, yes, no, thanks, welcome ইত্যাদি দিলে কিন্তু হবে না। প্রশ্নে নম্বর থাকবে ১০।

*লেখক: ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা