যশোর শিক্ষা বোর্ডের অষ্টম শ্রেণির নিবন্ধন কার্ড প্রিন্ট সংশোধন, শেষ ১৫ মে

নিবন্ধন কার্ড অনলাইন থেকে প্রিন্ট করার নিয়ম

১. যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে।

২. বাঁ পাশে Our Services থেকে JSC Reg card 2025 বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে লগইন করতে হবে।

৪. Session 2025 বাটনে করতে হবে।

৫. Reg card All-এ ক্লিক করে সব কার্ড একসঙ্গে করতে হবে।

৬. Reg card Partial বাটনে ক্লিক করতে হবে (Start শিক্ষার্থী আইডি ও End শিক্ষার্থী আইডি দিয়ে Submit বাটনে ক্লিক করে আংশিকভাবে কার্ড প্রিন্ট করতে হবে)।

* নিবন্ধন কার্ডে সংশোধন

অষ্টম শ্রেণি ২০২৫ সালের নিবন্ধন কার্ডে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ছবি ও জন্মতারিখ সংশোধনের নিয়ম দেওয়া হলো।

৪. বাঁ পাশের মেনু থেকে Registration Correction > EIGHT 2025 মেনুতে ক্লিক করতে হবে।