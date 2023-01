ক্যাডেট কলেজে ভর্তি - শেষ মুহূর্তে যা জানা প্রয়োজন

বাংলাঃ

মূল বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পড়তে হবে। লেখক পরিচিতি সব সময় ১/২ টি প্রশ্ন থাকে। কবিতা গুলো মুখস্থ রাখতে হবে কারণ কবিতার একটি লাইন প্রশ্নে দিয়ে তার আগের বা পড়ের লাইন লিখতে বলা হয়। সারাংশ, অনুছেদ, ভাবসম্প্রসারণ প্রতিটি পরীক্ষায় থাকে, তবে এ গুলো লিখতে বেশি সময় ব্যয় করা যাবে না। ব্যাকরণ অংশ থেকে এক কথায় প্রকাশ, বাগধারা, সন্ধি বিচ্ছেদ, লিঙ্গান্তর, সমাস, কারক, বাক্য বা শব্দ শুদ্ধিকরণ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, সাধু ও চলিত ভাষা থেকে প্রশ্ন এসে থাকে।

ইংরেজি

ক্যাডেট কলেজগুলোতে ২০০৩ সাল থেকে ইংরেজি ভার্ষণে পড়া লেখা করানো হয়। তাই ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজির উপর বিশেষ নজর থাকে। ইংরেজির paragraph Story writing লেখার সময় বানানের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। প্রশ্নের শুরুতে তোমাদের text book একটি পারাগ্রাফ দেওয়া হয়। সেখান থেকে ১০/১৫ নাম্বরের উত্তর দিতে হয়। তোমাদের যদি ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের উপর ভাল দখল থাকে তাহলে অনুচ্ছেদ না পড়েই উত্তর দিতে পারবেন। ইংরেজির Number, Gander, Tense, One word Substitution, Rights Form of verb, Idiom and phrase, preposition, transformation of sentence, voice change, group verb, comparision of words এরগুলোর উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। Tag question, WH words, Rearrange, Translation থেকেও প্রশ্ন আসে।

গণিত

গণিতে মোট নম্বর থাকে ১০০। ভালো করলে এখানে ১০০ তে ১০০ পাওয়া সম্ভব। শুধু ৬ষ্ঠ শ্রেণির গণিত করলেই হবে না। এক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম শ্রেণির গণিতের মান নির্নয়, সুদ কষা, অনুপাত, ঐকিক নিয়ম, বীজগনীতিয় রাশি, সরল অংক ইত্যাদি অধ্যায়গুলো দেখে নিতে পারো। কিছু অঙ্ক এক কথায় উত্তর চাওয়া হয়, এগুলতে খুব বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। কিছু অঙ্ক রয়েছে যেগুলোতে নম্বর থাকে ২ বা ৩ এগুলোতে কিভাবে সংক্ষেপে করা যায় সেই টেকনিক শিখতে হবে। জ্যামিতি অংশ থেকে কমপক্ষে একটি উপপাদ্য বা সম্পাদ্য লিখতে হবে। এগুলো সাধারণত ৬ষ্ঠ শ্রেণির বই থেকে আসে। কোণের মান নির্নয় থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভবনা প্রায় শতভাগ। এক্ষেত্রে একান্তর কোণ, অনুরুপ কোণ , বৃত্তস্থ কোণ, সম্পূরুক কোণ সম্পর্কে ভাল ধারনা ধাকতে হবে।

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং সাধারণ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসে এই অংশে। সাধারণ জ্ঞানের মোট নম্বর থাকে ৪০। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, দর্শণীয় স্থান, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের ভৌগলিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান, খেলাধুলা থেকে প্রশ্ন আসে হরহামেশেই। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত বিষয়বালি থেকেও কিছু প্রশ্ন থাকে। কিছু প্রশ্ন যেগুলো মুখস্থ বিদ্যা থেকে উত্তর দেওয়া যায় না। যা ভেবে চিন্তা করে উত্তর দিতে হয়। ধারার পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ণয়, ব্যতিক্রম শব্দ নির্ণয় থেকেও প্রশ্ন থাকবে।

মোঃ আশরাফ উজ জামান- ২৮ তম ব্যাচ রংপুর ক্যাডেট কলেজ, প্রভাষক, নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ।