প্রাত্যহিক জীবনে সেট - অধ্যায় ১|গণিত - নবম শ্রেণির নতুন বই

১. সেটকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমর্ণালার বড়ো হাতের অক্ষর A, B, C, ..., X, Y, Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

২. কোনো একটি সেটে সংগৃহীত প্রত্যেক বস্তুকে সেটের সদস্য বা উপাদান (Element) বলা হয়। উপাদানকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমর্ণালার ছোটো হাতের অক্ষর a, b, c,..., x, y, z,…, কিংবা 1,2,3,… ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩. A = {a, b} হলে, A সেটের উপাদান a এবং b. উপাদান প্রকাশের চিহ্ন ∈। অর্থাৎ a ∈ A এর অর্থ হলো a, A সেটের একটি উপাদান (a is an element of A অথবা a belongs to A).

৪. যদি c, সেট A এর উপাদান না হয় তাহলে আমরা লিখি c ∉ A অর্থা ৎ c, A-এর উপাদান নয় (c is not an element of A অথবা c does not belong to A).

৫. সেটের উপাদানগুলোকে ২য় বন্ধনীর { } ভেতর লিখতে হয়।

মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, মাস্টার ট্রেইনার, সহকারী শিক্ষক, চাটিতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা