ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিসে মাস্টার্স, সুযোগ বিদেশি শিক্ষার্থীদেরও

এ কোর্সে আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও ক্রাইম রিপোর্টারদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছেছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি (দুই সেমিস্টার) প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দরকারি তথ্য
 ১. এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম।
২. আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও ক্রাইম রিপোর্টারদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ভর্তি যোগ্যতা
 ১. বাংলাদেশি ও বিদেশি উভয় নাগরিকের জন্য ভর্তি উন্মুক্ত।
২. যাঁদের কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি ও ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ (৪.০০–এর মধ্যে) বা সমমানের।
৩. যেকোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ পাওয়া আবেদনকারীরা আবেদন করতে পারবেন না।

বাংলাদেশি ও বিদেশি উভয় নাগরিক প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন
ছবি: সংগৃহীত

যা জমা দিতে হবে
ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের লিংক পূরণ করা ভর্তির ফরম, তিনটি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি ও সব পরীক্ষার নম্বরপত্র আগামী ১৬ নভেম্বরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সপ্তম তলায় অপরাধবিদ্যা বিভাগে ৮২২–৮২৩ নম্বর কক্ষে জমা দিতে হবে।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি ফরমের মূল্য: ১ হাজার ৫০০ টাকা।
৩. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার, বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা।
*বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

