বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা, আসন ১৩০৯, আবেদন শেষ ২ ডিসেম্বর

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা, আসন ১৩০৯, আবেদন শেষ ২ ডিসেম্বর
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিদে আবেদন চলছে। গত ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া আবেদনপ্রক্রিয়া চলবে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। কাল বিকেল ৩টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০ জানুয়ারি। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল ও বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য আবেদনকারী প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
এবার প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা থাকছে না। কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। তবে আগের মতো মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। ভর্তি পরীক্ষায় দুই ক্যাটাগরি তথা প্রকৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং কৌশল বিভাগসমূহ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এবং স্থাপত্য বিভাগের ক্ষেত্রে আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩০০ ও ১ হাজার ৫০০ টাকা। ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের নামসহ মেধাক্রম (সম্ভাব্য) ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে।
আসন সংখ্যা কত—
কেমিক্যাল অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস কৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল অনুষদসমূহে ৪ বছর মেয়াদী প্রকৌশল-এ স্নাতক ডিগ্রি, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রি এবং স্থাপত্য বিভাগে ৫ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রার জন্য সর্বমোট আসন সংখ্যা ১ হাজার ৩০৫ টি। এ আসনের অতিরিক্ত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা হতে প্রকৌশল বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের জন্য মোট ৩ টি (কোনো বিভাগে ১ টি আসনের বেশী নয়) এবং স্থাপত্য বিভাগের জন্য ১ টি–সহ সর্বমোট ৪টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। সেক্ষেত্রে মোট আসন ১৩০৯ টি।
*বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে